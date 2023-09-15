Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Süper Lig’in 5'inci haftasında 17 Eylül Pazar günü sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kaynak: DHA
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, çift kale maçlarla devam etti. İdman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.