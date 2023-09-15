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Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig’in 5'inci haftasında 17 Eylül Pazar günü sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 15.09.2023 14:37
  • Giriş: 15.09.2023 14:37
  • Güncelleme: 15.09.2023 14:38
Kaynak: DHA
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Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor


Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

 Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, çift kale maçlarla devam etti. İdman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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