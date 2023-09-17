Fenerbahçe-Antalyaspor maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Bitexen Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçına göre kadrosunda 1'i zorunlu 5 değişikliğe gitti.

Kartal, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kırmızı kart cezası nedeniyle İsmail Yüksek'i kadroya alamadı.

Jayden Oosterwolde'yi kendi tercihiyle 21 kişilik listeye dahil etmeyen Kartal, MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de görev verdiği İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku ve İrfan Can Kahveci'yi ise yedek soyundurdu.

Tecrübeli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Dominik Livakovic, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Cengiz Ünder'i ilk 11'de tercih etti.

Antalyaspor karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Kartal, savunma hattını Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Rodrigo Becao ve Ferdi Kadıoğlu'ndan kurdu. Orta alanda Fred-Miha Zajc ikilisini tercih eden Kartal, hücumda Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'e görev verdi. İsmail Kartal, gol yollarında ise Edin Dzeko'ya güvendi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Alexander Djiku, Mert Müldür, Miguel Crespo, Efekan Karayazı, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King ve Michy Batshuayi ise yedek soyundu.