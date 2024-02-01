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Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 01.02.2024 16:57
  • Giriş: 01.02.2024 16:57
  • Güncelleme: 01.02.2024 16:57
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Antrenman pas çalışmalarının ardından çift kale maçlarla devam etti. Sarı-lacivertli oyuncular idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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