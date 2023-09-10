Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: DHA
Süper Lig’in 5'inci haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, çift kale maçlarla noktalandı.
Sarı-lacivertli ekip, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.