Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 5'inci haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.