Fenerbahçe - Antalyaspor maçının VAR’ı Markus Schmidt

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe-Antalyaspor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Almanya Futbol Federasyonu’ndan Markus Schmidt oldu.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor, bu akşam saat 20.30’da Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin VAR hakemi Almanya Futbol Federasyonu’ndan Markus Schmidt oldu. Söz konusu müsabakayı ise Mehmet Türkmen yönetecek.

Türkmen’in yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ali Yılmaz olacak. Zorlu müsabakanda VAR koltuğunda Alman Markus Schmidt oturacak. AVAR’da ise Erkan Engin görev alacak.