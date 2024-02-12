Fenerbahçe ara transferde 4 takviye yaptı

Fenerbahçe Kulübü, futbolda ikinci transfer ve tescil döneminde 4 isimle anlaşmaya vardı.

Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe, 2 stoper, 1 orta saha ve 1 forvet transferiyle kadrosunu takviye etti.

Ara transferde ilk takviyesini Leonardo Bonucci'yle yapan sarı-lacivertliler, bu futbolcuyla altı aylık anlaşmaya imza attı.

Sezonun ilk yarısını Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de geçiren İtalyan savunmacı, ligde 7, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 maçta forma giyip 1 gol attı. Bonucci, Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak gelirken, sezon sonunda futbol kariyerini noktalayacağını açıkladı.