Fenerbahçe, Archie Brown ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-lacivertli ekip, Belçika ekibi Gent'in 23 yaşındaki İngiliz sol beki Archie Brown ve kulübü ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcuyu sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması için İstanbul'a davet etti.

Brown, gün içinde İstanbul'a gelecek.

Brown için Milan da devreye girmiş ve resmi teklif sunmuştu. Ancak Brown'un, maddi taleplerini karşılayan Fenerbahçe'yi tercih ettiği belirtildi.

Geçens sezon Gent formasıyla Belçika liginde 32 maça çıkan Brown, 1 gol 3 asist kaydetti.