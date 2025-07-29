Fenerbahçe, Armand Lauriente için teklif yaptı

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Armand Lauriente için teklif yaptı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon da ilgilendiği Lauriente için İtalyan kulübüne 15 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklifte bulundu.

Sarı lacivertlilerin Lauriente için 4 yıllık sözleşme önereceği belirtilen haberde, transfer için çözülmesi gereken bazı detayların olduğu belirtildi.

Armand Lauriente, Premier Lig ekiplerinden Sunderland ile anlaşmış ancak transfer son anda gerçekleşmemişti.