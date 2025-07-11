Fenerbahçe, Asensio transferinde son aşamada

Fenerbahçe, PSG ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek olan Marco Asensio transferinde son aşamaya geldi.

Yağız Sabuncuoğlu, Asensio'nun Fenerbahçe'nin son teklifini kabul ettiğini, sarı-lacivertli kulübün PSG ile de anlaşmaya vardığını yazdı.

Transferin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Sabuncuoğlu, 29 yaşındaki İspanyol oyuncunun sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a davet edildiğini yazdı.

Fenerbahçe'nin, PSG ve Asensio'ya 1 yıl için toplam 20 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

2016'da Espanyol'dan Real Madrid'e transfer olan Asensio, kulüpte geçirdiği 7 sezonun ardından serbest kalmış ve 2023 yazında PSG'ye imza atmıştı.

Asensio geçtiğimiz yılın devre arasında Aston Villa'ya kiralanmıştı.

Asensio geçtiğimiz sezon PSG ile çıktığı 12 maçta 2 gol 4 asist, Aston Villa ile oynadığı 21 maçta 6 gol 1 asist kaydetmişti.