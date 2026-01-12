Fenerbahçe Aston Villa Maç Biletleri: Fenerbahçe Aston Villa Maç Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı Kadıköy’de zirveye çıkıyor. Fenerbahçe Aston Villa maç biletleri, kritik karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen sarı-lacivertli taraftarların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Avrupa arenasında büyük önem taşıyan mücadele öncesi Fenerbahçe Aston Villa maç biletleri ne zaman satışa çıkacak ve Fenerbahçe Aston Villa bilet fiyatı ne kadar soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Bu içerikte bilet satış tarihleri, fiyatlar ve tüm resmi bilgiler detaylı şekilde yer alıyor.

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İngiltere ekibi Aston Villa ile Kadıköy’de karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe - Aston Villa maçı 22 Ocak 2026 Perşembe günü oynanacak.

Bu kritik mücadelede Fenerbahçe’nin alacağı 3 puan, UEFA Avrupa Ligi’nde büyük bir avantaj anlamına geliyor. Bu nedenle karşılaşma hem sportif hem de taraftar açısından yüksek önem taşıyor.

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Fenerbahçe - Aston Villa maç biletleri belirlenen takvim doğrultusunda satışa sunulacak.

Öncelikli Satış (Fenerbahçe Kart Sahipleri)

Fenerbahçe Kart sahipleri için biletler, 13 Ocak 2026 Salı günü saat 11.00 itibarıyla satışa çıkacak.

Genel Satış

Genel bilet satışları ise 14 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla başlayacak.

Kulüp tarafından yapılan duyuruya göre bilet satışları sadece Passo’nun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Fenerbahçe Aston Villa bilet fiyatları, karşılaşmanın önemi nedeniyle taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Kulüp tarafından açıklanan bilgilere göre maçın en ucuz ve en pahalı biletleri belli oldu.

En ucuz bilet: 950 TL

En pahalı bilet: 18.750 TL

Fenerbahçe - Aston Villa Maçı Bilet Fiyatları

Tribün / Blok Bilet Fiyatı Kuzey - Spor Toto Tribünü 950,00 TL Fenerium Üst - Maraton Üst A - I Blok 1.800,00 TL Fenerium Üst - Maraton Üst B - H Blok 2.000,00 TL Fenerium Üst - Maraton Üst C - G Blok 2.350,00 TL Fenerium Üst - Maraton Üst D - F Blok 2.650,00 TL Fenerium Üst - Maraton Üst E Blok 2.850,00 TL Fenerium Alt - Maraton Alt A - I Blok 3.950,00 TL Fenerium Alt - Maraton Alt B - H Blok 4.550,00 TL Fenerium Alt - Maraton Alt C - G Blok 5.450,00 TL Fenerium Alt - Maraton Alt Adidas D - F Blok 6.200,00 TL Fenerium Alt E Blok – Maraton Alt Adidas E Blok VIP 18.750,00 TL

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇI İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER

Avrupa arenasında büyük önem taşıyan bu karşılaşma için biletlerin kısa sürede tükenmesi bekleniyor. Taraftarların satış saatlerini dikkatle takip etmesi ve biletlerini resmi kanallar üzerinden alması gerekiyor.

Bilet satışları yalnızca Passo’nun resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

Fenerbahçe Kart sahipleri için öncelikli satış uygulanacaktır.

Maç, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta karşılaşmasıdır.

Fenerbahçe Aston Villa maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Biletler, 13 Ocak 2026 Salı günü saat 11.00’de Fenerbahçe Kart sahiplerine, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de ise genel satışa sunulacaktır.

Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman?

Karşılaşma 22 Ocak 2026 Perşembe günü oynanacaktır.

Fenerbahçe Aston Villa maç bilet fiyatları ne kadar?

Maçın en ucuz bileti 950 TL, en pahalı bileti ise 18.750 TL olarak açıklanmıştır.

Fenerbahçe - Aston Villa biletleri nereden alınacak?

Biletler yalnızca Passo’nun resmi internet sitesi üzerinden satışa sunulacaktır.