Fenerbahçe - Aston Villa Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 2025/26 sezonunda heyecan kritik haftalara girerken, Fenerbahçe ile Aston Villa arasında oynanacak mücadele sarı-lacivertli taraftarların gündeminin ilk sırasına yerleşti. Üst tura çıkma hesaplarının yapıldığı bu karşılaşma, puan tablosundaki dengeleri doğrudan etkileyecek.

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 25/26 sezonu 7. hafta karşılaşması olan Fenerbahçe – Aston Villa maçı, 22 Ocak tarihinde oynanacak. Mücadele, saat 20:45’te başlayacak.

Maç Nerede Oynanacak?

Karşılaşmaya Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe, taraftarı önünde kritik bir Avrupa sınavına çıkacak.

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe – Aston Villa maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

7. hafta öncesinde UEFA Avrupa Ligi puan tablosunda üst sıralardaki yarış büyük çekişmeye sahne oluyor.

Sıra Takım O G B M A:Y P 1 Lyon 6 5 0 1 13:3 15 2 Midtjylland 6 5 0 1 13:5 15 3 Aston Villa 6 5 0 1 10:4 15 12 Fenerbahçe 6 3 2 1 9:5 11

FENERBAHÇE ÜST TURA ÇIKAR MI?

UEFA Avrupa Ligi formatına göre ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9–24. sıradaki takımlar ise son 16 bileti için play-off oynuyor.

Fenerbahçe, mevcut puan durumuyla ilk 24 içinde yer alma konusunda büyük avantaja sahip. Sarı-lacivertli ekip kalan iki maçını kazanması halinde ilk 8 ihtimalini ciddi şekilde güçlendirecek.

FENERBAHÇE VE ASTON VİLLA SAKAT – CEZALI OYUNCULAR

Fenerbahçe Sakat ve Cezalılar

Levent Mercan – Sakat (Arka adalesinde yırtık)

– Sakat (Arka adalesinde yırtık) Archie Brown – Sakat (Ayak parmağı)

– Sakat (Ayak parmağı) Mert Hakan Yandaş – Statü gereği

– Statü gereği Bartuğ Elmaz – Statü gereği

Aston Villa Sakat ve Cezalılar

Ross Barkley – Statü gereği

– Statü gereği Boubacar Kamara – Sakat (Diz sakatlığı)

Fenerbahçe – Aston Villa karşılaşması, UEFA Avrupa Ligi’nde hem sıralama hem de üst tur hesapları açısından kritik bir viraj niteliği taşıyor. Kadıköy’de oynanacak bu mücadele, sarı-lacivertlilerin Avrupa yolculuğunda belirleyici rol oynayacak.