Fenerbahçe - Aston Villa Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Fenerbahçe - Aston Villa Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler
Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? soruları, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftası öncesinde futbol gündeminin merkezinde yer alıyor. Fenerbahçe - Aston Villa maç kadrosu ve muhtemel 11’ler netleşirken, sarı-lacivertliler İstanbul’da oynanacak bu kritik mücadelede Avrupa yolculuğunu güçlendirmeyi hedefliyor.
UEFA Avrupa Ligi’nde kritik haftaya girilirken gözler İstanbul’a çevrildi. Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? soruları, sarı-lacivertli taraftarlar başta olmak üzere futbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Avrupa’da iç sahada yenilmezlik serisini sürdüren Fenerbahçe, güçlü rakibi Aston Villa karşısında ilk 8 hedefi doğrultusunda sahaya çıkacak.
FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe ile Aston Villa arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesi 22 Ocak Perşembe günü 20.45’te oynanacak.
FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Aston Villa karşılaşması, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
Mücadele, İstanbul’daki Chobani Stadı’nda futbolseverlerle buluşacak.
FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇI ÖNCESİ GENEL DURUM
UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynadığı 6 maç sonunda 11 puanla 12. sırada yer alan Fenerbahçe, ilk 8’e girerek doğrudan son 16 turuna kalmayı hedefliyor.
Aston Villa ise topladığı 15 puanla üst sıralarda bulunuyor ve İstanbul deplasmanında avantajlı konumunu korumak istiyor.
Bu sezon Avrupa kupalarında iç sahada yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, taraftar desteğini de arkasına alarak serisini sürdürmeyi amaçlıyor.
FENERBAHÇE ASTON VİLLA MAÇINDA KİMLER EKSİK?
Fenerbahçe, Aston Villa karşılaşmasına bazı önemli eksiklerle çıkacak.
- Archie Brown ve Levent Mercan, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.
- Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok, UEFA listesinde bulunmadıkları için forma giyemeyecek.
- Afrika Uluslar Kupası’ndan dönen Youssef En-Nesyri, özel izinli olduğu için kadroya alınmadı.
Öte yandan kırmızı kart cezası yapılan itiraz sonrası kaldırılan Jhon Duran maçta forma giyebilecek. Sakatlığını atlatan Edson Alvarez ise takıma geri döndü.
FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇ KADROSU VE MUHTEMEL 11’LER
Fenerbahçe Muhtemel 11
Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Fred, Edson Alvarez, Szymanski, Tadic, Talisca, Jhon Duran
Aston Villa Muhtemel 11
Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, McGinn, Douglas Luiz, Tielemans, Bailey, Watkins, Diaby
