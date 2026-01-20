Fenerbahçe-Aston Villa maçının hakemi açıklandı
Fenerbahçe'nin perşembe günü Aston Villa ile oynayacağı Avrupa Ligi karşılaşmasını Luis Godinho yönetecek.
Kaynak: Spor Servisi
Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 22 Ocak Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe-Aston Villa maçını Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabakada Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak.
Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Fabio Verissimo görev alacak. Fenerbahçe-Aston Villa mücadelesi 22 Ocak Perşembe saat 20.45'te oynanacak.