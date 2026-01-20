Giriş / Abone Ol
Fenerbahçe-Aston Villa maçının hakemi açıklandı

Fenerbahçe'nin perşembe günü Aston Villa ile oynayacağı Avrupa Ligi karşılaşmasını Luis Godinho yönetecek.

Spor
  • 20.01.2026 12:53
  • Giriş: 20.01.2026 12:53
  • Güncelleme: 20.01.2026 12:55
Kaynak: Spor Servisi
AA

Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 22 Ocak Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe-Aston Villa maçını Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabakada Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak.

Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Fabio Verissimo görev alacak. Fenerbahçe-Aston Villa mücadelesi 22 Ocak Perşembe saat 20.45'te oynanacak.

