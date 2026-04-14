Fenerbahçe - ASVEL maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Euroleague 2025/2026 sezonunda normal sezonun son haftasına girilirken gözler Fenerbahçe’nin oynayacağı kritik mücadeleye çevrildi. Sarı-lacivertli ekip, sezonun 38. haftasında ASVEL karşısına çıkacak. Euroleague’de play-off turuna kalmayı önceden garantileyen Fenerbahçe’nin son hafta performansı, basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

ASVEL - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ASVEL - Fenerbahçe maçı 16 Nisan tarihinde oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 21:00 olarak açıklandı. Euroleague 25/26 sezonunun 38. hafta mücadelesi, Fransa’daki LDLC Arena’da yapılacak.

ASVEL - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Basketbolseverlerin merak ettiği “Fenerbahçe - ASVEL maçı hangi kanalda?” sorusunun yanıtı netleşti. Mücadele, S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

EUROLEAGUE’DE FENERBAHÇE’NİN DURUMU NASIL?

Fenerbahçe, Euroleague’de son maça girilirken 5. sırada yer alıyor. Bu tabloyla birlikte sarı-lacivertli ekip, ilk 6’yı garantilemiş durumda. Böylece Fenerbahçe, doğrudan play-off turuna katılma hakkını elde etti.

Öte yandan 7 ile 10. sıralar arasında yer alan takımlar ise play-off bileti almak için kendi aralarında ek maçlar oynayacak. Bu nedenle Fenerbahçe’nin ilk 6 içinde kalmayı başarması, sezonun en önemli eşiklerinden biri olarak öne çıkıyor.

ASVEL’İN LİGDEKİ KONUMU NE?

Fenerbahçe’nin rakibi ASVEL ise Euroleague sıralamasında son sırada bulunuyor. Sezonun son haftasında oynanacak bu karşılaşma, iki takım açısından farklı hedefler taşısa da basketbol gündeminde önemli bir yer tutuyor.

FENERBAHÇE - ASVEL MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Euroleague’in son hafta maçları her zaman büyük ilgi görüyor. Fenerbahçe’nin play-off’u garantilemiş olması, bu mücadeleyi daha az önemli hale getirmiyor. Çünkü normal sezonun kapanış maçı olması, takımın ritmini koruması ve play-off öncesi moral açısından bu karşılaşmayı dikkat çekici kılıyor.

Ayrıca ASVEL'in ligin sonuncusu olması da maçın dengelerini merak konusu haline getiriyor.

FENERBAHÇE - ASVEL MAÇ BİLGİLERİ

Detay Bilgi Organizasyon Euroleague 25/26 38. Hafta Maç ASVEL - Fenerbahçe Tarih 16 Nisan Saat 21:00 Salon LDLC Arena Yayıncı Kanal S Sport 1 Yayın Durumu Canlı ve şifreli

