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Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti

Süper Lig'de 18. hafta kapanış maçında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Spor
  • 05.01.2025 21:14
  • Giriş: 05.01.2025 21:14
  • Güncelleme: 05.01.2025 21:17
Kaynak: ANKA
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
FOTOĞRAF: AA

Süper Lig'de 18. hafta kapanış maçında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda ağırladı. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarsını Fenerbahçe Yusuf en-Nesyri'nin 16 ve 45+5'te attığı gollerle 2-1 önde kapattı. Hatayspor'un golüne Bilal Boutobba imza attı.

İkinci yarıda iki takımın etkili mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe'de Edin Dzeko 90+5'te penaltı vuruşundan faydalanamadı.

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