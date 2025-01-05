Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
Süper Lig'de 18. hafta kapanış maçında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.
Kaynak: ANKA
Süper Lig'de 18. hafta kapanış maçında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda ağırladı. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetti.
Karşılaşmanın ilk yarsını Fenerbahçe Yusuf en-Nesyri'nin 16 ve 45+5'te attığı gollerle 2-1 önde kapattı. Hatayspor'un golüne Bilal Boutobba imza attı.
İkinci yarıda iki takımın etkili mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe'de Edin Dzeko 90+5'te penaltı vuruşundan faydalanamadı.