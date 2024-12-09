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Fenerbahçe-Athletic Bilbao karşılaşmasını Irfan Peljto yönetecek

Ajans Haberleri
  • 09.12.2024 13:30
  • Giriş: 09.12.2024 13:30
  • Güncelleme: 09.12.2024 13:30
Kaynak: AA
Fenerbahçe-Athletic Bilbao karşılaşmasını Irfan Peljto yönetecek

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile sahasında oynayacağı maçta Bosna Hersek Futbol Federasyonundan hakem Irfan Peljto düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda 11 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak müsabakada Peljto'nun yardımcılıklarını aynı federasyondan Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antoni Bandic olacak.

Öte yandan VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonundan Marco Di Bello, AVAR'da ise Michael Fabbri görev alacak.

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