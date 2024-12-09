Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, fiyatları ne kadar?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü müsabakasında Athletic Bilbao karşılaşacak. Maça sayılı günler kala futbolseverlerin Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündeme oturdu. Kadıköy'de oynanacak Athletic Bilbao ile tarihinde çokça kez karşılaşan Fenerbahçe maçı için Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, bilet fiyatları ne kadar soruları gündemde. Peki, Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz mi? Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, bilet fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar!

FENERBAHÇE-ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'ın bu sezonki altıncı Avrupa maçı olacak olan Fenerbahçe-Athletic Bilbao UEFA Avrupa Ligi maçı 11 Aralık Çarşamba TSİ ile 18.30'da oynanmaya başlanacak.

FENERBAHÇE-ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı TRT 1 ve tabii kanallarından şifresiz naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE-ATHLETİC BİLBAO MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

UEFA Avrupa Ligi altıncı haftada Fenerbahçe ile Athletic Bilbao arasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın biletleri Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell abonelerine ve herkese açık olarak farklı tarih ve saatlerde satışa çıkacak. Buna göre Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı biletleri şu tarihlerde satışa çıkacak:

8.12.2024 Pazar günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (2 Adet Bilet)

9.12.2024 Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell abonelerine (1 Adet Bilet)

10.12.2024 Salı günü saat 11.00 itibarıyla genel satış.

FENERBAHÇE-ATHLETİC BİLBAO MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı bilet fiyatları 1.500 TL ile 23.000 TL arasında satışa çıkacak. Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı bilet fiyatları şu şekilde:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 1.500,00 TL

1.500,00 TL Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 2.600,00 TL

2.600,00 TL Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 2.750,00 TL

2.750,00 TL Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 2.900,00 TL

2.900,00 TL Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 3.250,00 TL

3.250,00 TL Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 3.500,00 TL

3.500,00 TL Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 4.900,00 TL

4.900,00 TL Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 5.650,00 TL

5.650,00 TL Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 6.700,00 TL

6.700,00 TL Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 7.600,00 TL

7.600,00 TL Vip (Maraton Alt-Fenerium Alt Avis E Blok): 23.000,00 TL

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ 2024-2025 FİKSTÜRÜ

Athletic Bilbao maçı sonrası Avrupa Ligi'nde 6. haftayı geride bırakacak olan Fenerbahçe'ın 2024-2025 fikstürü içinde kalan maçları şu şekilde:

23 Ocak: Fenerbahçe-Lyon

30 Ocak: Midtyjalland-Fenerbahçe

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Fenerbahçe'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: