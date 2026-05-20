Fenerbahçe, Atina’da yeniden zirveyi hedefliyor

Fenerbahçe, Euroleague'de bir kez daha Final Four sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Euroleague’de son şampiyon unvanını taşıyan sarı-lacivertliler, Atina’da düzenlenecek organizasyonda kupayı bir kez daha kazanmayı hedefliyor.

22-24 Mayıs tarihlerinde Athens’te gerçekleştirilecek Dörtlü Final’de Fenerbahçe’nin yanı sıra Real Madrid, Valencia Basket ve Olimpiakos mücadele edecek.

HEDEF ÜÇÜNCÜ ZAFER

Euroleague tarihinde daha önce dört kez finale yükselen Fenerbahçe, ilk şampiyonluğunu 2017’de, ikinci kupasını ise 2025’te kazanmıştı. Sarı-lacivertli ekip şimdi gözünü üçüncü Avrupa zaferine çevirdi.

Fenerbahçe, son yıllarda organizasyonun en istikrarlı takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, son 11 sezonda toplam 8 kez Dörtlü Final oynayarak Avrupa basketbolunda önemli bir istikrar yakaladı.

NORMAL SEZONDA NELER YAŞANDI

Normal sezonu 24 galibiyet ve 14 mağlubiyetle dördüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, sezona dalgalı bir başlangıç yapmasına rağmen ilerleyen bölümde önemli bir çıkış yakaladı. Özellikle sezon ortasında elde edilen seri galibiyetler, takımın üst sıralara tırmanmasında belirleyici oldu.

Play-off turunda Litvanya temsilcisi Žalgiris Kaunas ile eşleşen sarı-lacivertliler, seriyi 3-1 kazanarak adını son dört takım arasına yazdırdı.

KİLİT İSİMLER

Fenerbahçe’de Final Four öncesinde gözler özellikle Talen Horton-Tucker ve Wade Baldwin IV’de olacak. Hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken Horton-Tucker sezon boyunca takımın skor yükünü çekerken, Baldwin hem savunma hem de liderlik rolüyle öne çıktı.

Sarı-lacivertlilerde Tarık Biberovic dış şut katkısıyla, Nicolo Melli ise ribaund ve savunma performansıyla kritik rol üstlenecek isimler arasında yer alıyor.

Başantrenör Sarūnas Jasikevicius ise kariyerindeki 7. Dörtlü Final heyecanını yaşayacak. Litvanyalı çalıştırıcı, başantrenörlük kariyerindeki ilk EuroLeague şampiyonluğunu geçen sezon Fenerbahçe ile kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko, yarı finalde normal sezonu lider tamamlayan Olimpiakos ile karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce Dörtlü Final’de iki kez karşılaşırken, sarı-lacivertliler 2017’de İstanbul’daki finalde rakibini mağlup ederek kulüp tarihinin ilk EuroLeague kupasını kaldırmıştı.