Fenerbahçe, Avrupa'da 281. maçına çıkacak
UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında yarın Fransız ekibi Olimpik Lyon'u ağırlayacak sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında çıktığı 280 karşılaşmada 111 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşadı
İSTANBUL (AA) - BOZHAN MEMİŞ - UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında yarın Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 281. karşılaşmasını oynayacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 280 müsabakada 111 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşarken, 58 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde 400 gol gördü.
- UEFA Avrupa Ligi'nde 143. sınav
Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 142 karşılaşmada boy gösterdi.
Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 62 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 35 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 198 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 180 gole engel olamadı.
- Bu kulvarda 72. iç saha maçı
Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 72. kez taraftarının önüne çıkacak.
Söz konusu kulvarda daha önce 71 iç saha maçı oynayan sarı-lacivertliler, 38 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 18 beraberlik yaşadı.
Fenerbahçe'nin attığı 115 gole, rakipleri 72 golle yanıt verdi.
- Avrupa kupaları performansı
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
Organizasyon
UEFA Kupası
54
18
10
26
72
91
UEFA Avrupa Ligi
88
44
25
19
126
89
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
33
20
30
70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
38
14
12
12
56
46
UEFA Şampiyonlar Ligi
40
11
23
42
70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası
11
11
UEFA Konferans Ligi
18
12
44
23
TOPLAM
280
111
58
111
381
400