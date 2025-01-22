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Fenerbahçe, Avrupa'da 281. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında yarın Fransız ekibi Olimpik Lyon'u ağırlayacak sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında çıktığı 280 karşılaşmada 111 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşadı

Ajans Haberleri
  • 22.01.2025 11:12
  • Giriş: 22.01.2025 11:12
  • Güncelleme: 22.01.2025 11:12
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Avrupa'da 281. maçına çıkacak

İSTANBUL (AA) - BOZHAN MEMİŞ - UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında yarın Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 281. karşılaşmasını oynayacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 280 müsabakada 111 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşarken, 58 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde 400 gol gördü.

- UEFA Avrupa Ligi'nde 143. sınav

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 142 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 62 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 35 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 198 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 180 gole engel olamadı.

- Bu kulvarda 72. iç saha maçı

Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 72. kez taraftarının önüne çıkacak.

Söz konusu kulvarda daha önce 71 iç saha maçı oynayan sarı-lacivertliler, 38 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 18 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe'nin attığı 115 gole, rakipleri 72 golle yanıt verdi.

- Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

88

44

25

19

126

89

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

38

14

12

12

56

46

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

11

11

UEFA Konferans Ligi

18

12

44

23

TOPLAM

280

111

58

111

381

400

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