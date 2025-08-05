Fenerbahçe, Avrupa'da 287. maçını oynayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Hollanda'nın Feyenoord ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 287. maçına çıkacak - Sarı-lacivertliler, 286 maçta 113 galibiyet, 112 mağlubiyet yaşadı
ROTTERDAM (AA) - BOZHAN MEMİŞ - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle yarın deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 287. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 286 müsabakada 113 galibiyet ve 112 yenilgi yaşarken, 61 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 391 kez havalandırırken, kalesinde 407 gol gördü.
- Şampiyonlar Ligi elemelerinde 39. sınav
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 39. maçını oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 38 karşılaşmada 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 56 gol attı, kalesinde 46 gole engel olamadı.
- Avrupa kupaları performansı
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
Organizasyon
UEFA Kupası
54
18
10
26
72
91
UEFA Avrupa Ligi
94
46
28
20
136
96
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
33
20
30
70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
38
14
12
12
56
46
UEFA Şampiyonlar Ligi
40
11
23
42
70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası
11
11
UEFA Konferans Ligi
18
12
44
23
TOPLAM
286
113
61
112
391
407