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Fenerbahçe, Avrupa'da 287. maçını oynayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Hollanda'nın Feyenoord ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 287. maçına çıkacak - Sarı-lacivertliler, 286 maçta 113 galibiyet, 112 mağlubiyet yaşadı

Ajans Haberleri
  • 05.08.2025 11:27
  • Giriş: 05.08.2025 11:27
  • Güncelleme: 05.08.2025 11:27
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Avrupa'da 287. maçını oynayacak

ROTTERDAM (AA) - BOZHAN MEMİŞ - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle yarın deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 287. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 286 müsabakada 113 galibiyet ve 112 yenilgi yaşarken, 61 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 391 kez havalandırırken, kalesinde 407 gol gördü.

- Şampiyonlar Ligi elemelerinde 39. sınav

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 39. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 38 karşılaşmada 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 56 gol attı, kalesinde 46 gole engel olamadı.

- Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

94

46

28

20

136

96

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

38

14

12

12

56

46

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

11

11

UEFA Konferans Ligi

18

12

44

23

TOPLAM

286

113

61

112

391

407

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