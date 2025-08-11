Fenerbahçe, Avrupa'da 288. maçını oynayacak

Giriş / Abone Ol
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Hollanda'nın Feyenoord ekibini ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 288. maçına çıkacak - Sarı-lacivertliler, 287 maçta 113'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı

Ajans Haberleri
  • 11.08.2025 11:43
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - BOZHAN MEMİŞ - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Hollanda'nın Feyenoord ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 288. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 287 müsabakada 113'er galibiyet ve yenilgi yaşarken, 61 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 392 kez havalandırırken, kalesinde 409 gol gördü.

- Şampiyonlar Ligi elemelerinde 40. maç

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 40. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 39 karşılaşmada 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 57 gol attı, kalesinde 48 gole engel olamadı.

- Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

94

46

28

20

136

96

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

39

14

12

13

57

48

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

11

11

UEFA Konferans Ligi

18

12

44

23

TOPLAM

287

113

61

113

392

409

