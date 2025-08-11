Fenerbahçe, Avrupa'da 288. maçını oynayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Hollanda'nın Feyenoord ekibini ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 288. maçına çıkacak - Sarı-lacivertliler, 287 maçta 113'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı
İSTANBUL (AA) - BOZHAN MEMİŞ - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Hollanda'nın Feyenoord ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 288. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 287 müsabakada 113'er galibiyet ve yenilgi yaşarken, 61 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 392 kez havalandırırken, kalesinde 409 gol gördü.
- Şampiyonlar Ligi elemelerinde 40. maç
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 40. maçını oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 39 karşılaşmada 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 57 gol attı, kalesinde 48 gole engel olamadı.
- Avrupa kupaları performansı
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
Organizasyon
UEFA Kupası
54
18
10
26
72
91
UEFA Avrupa Ligi
94
46
28
20
136
96
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
33
20
30
70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
39
14
12
13
57
48
UEFA Şampiyonlar Ligi
40
11
23
42
70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası
11
11
UEFA Konferans Ligi
18
12
44
23
TOPLAM
287
113
61
113
392
409