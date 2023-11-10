Fenerbahçe Avrupa'da ilk kez mağlup: 2-0

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda Bulgaristan ekibi Ludogorets'e 2-0 mağlup oldu

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Ludogorets'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmadaki golleri dakika 18' Piotrowski ve 90+2' Seco attı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte grupta liderliğini sürdürürken Avrupa'da ilk yenilgisini aldı. Ludogorets ise puanını 6'ya yükseltti.

Grubun bir sonraki maçında Fenerbahçe 30 Kasım'da deplasmanda Nordsjaelland'a konuk olacak. Ludogorets ise deplasmanda Spartak Trnava ile karşılaşacak.