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Fenerbahçe, Avrupa'da Ludogorets'e konuk olacak

Ajans Haberleri
  • 08.11.2023 10:26
  • Giriş: 08.11.2023 10:26
  • Güncelleme: 08.11.2023 10:27
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Avrupa'da Ludogorets'e konuk olacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında yarın Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Ludogorets Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon Avrupa arenasında oynadığı 9 müsabakanın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.

Grubunda 9 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, yarınki müsabakadan puan ya da puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.

İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, son olarak evinde konuk ettiği Ludogorets'i de 3-1 ile geçmişti.

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