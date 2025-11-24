Fenerbahçe, Avrupa kadrosunu değiştirdi

Fenerbahçe, UEFA’ya sunduğu oyuncu listesini güncelledi. Teknik heyetin tercihi doğrultusunda kadrodan çıkarılan Cenk Tosun’un yerine Levent Mercan listeye dahil edildi.

Fıtık ameliyatı olacak ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak olan Cenk Tosun’un yerine, Levent Mercan UEFA listesine dahil edildi. UEFA’nın yeni kuralı gereği, 2 ay ve üzeri sakatlıklarda 1 oyuncu değişikliği hakkı tanınıyor.

Sarı-lacivertliler, Perşembe günü sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.