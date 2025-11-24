Fenerbahçe, Avrupa kadrosunu değiştirdi
Sarı-lacivertli kulüp, Avrupa Ligi kadrosuna Cenk Tosun’un yerine Levent Mercan'ı dahil etti.
Fenerbahçe, UEFA’ya sunduğu oyuncu listesini güncelledi. Teknik heyetin tercihi doğrultusunda kadrodan çıkarılan Cenk Tosun’un yerine Levent Mercan listeye dahil edildi.
Fıtık ameliyatı olacak ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak olan Cenk Tosun’un yerine, Levent Mercan UEFA listesine dahil edildi. UEFA’nın yeni kuralı gereği, 2 ay ve üzeri sakatlıklarda 1 oyuncu değişikliği hakkı tanınıyor.
Sarı-lacivertliler, Perşembe günü sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.