Fenerbahçe, Avrupa kadrosunu değiştirdi

Sarı-lacivertli kulüp, Avrupa Ligi kadrosuna Cenk Tosun’un yerine Levent Mercan'ı dahil etti.

  • 24.11.2025 17:35
  • Giriş: 24.11.2025 17:35
  • Güncelleme: 24.11.2025 17:47
Fenerbahçe, UEFA’ya sunduğu oyuncu listesini güncelledi. Teknik heyetin tercihi doğrultusunda kadrodan çıkarılan Cenk Tosun’un yerine Levent Mercan listeye dahil edildi.

Fıtık ameliyatı olacak ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak olan Cenk Tosun’un yerine, Levent Mercan UEFA listesine dahil edildi. UEFA’nın yeni kuralı gereği, 2 ay ve üzeri sakatlıklarda 1 oyuncu değişikliği hakkı tanınıyor.

Sarı-lacivertliler, Perşembe günü sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

