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Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona'ya konuk olacak

Ajans Haberleri
  • 16.12.2024 11:05
  • Giriş: 16.12.2024 11:05
  • Güncelleme: 16.12.2024 11:05
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona'ya konuk olacak

Fenerbahçe , Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın İspanya'nın Barcelona ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Palau Blaugrana'da oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko, geride kalan 15 haftada 10 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı.

Son maçında Monaco'ya 99-69 yenilen sarı-lacivertliler, 4. sıraya geriledi.

8 galibiyet, 7 mağlubiyeti bulunan Barcelona ise ligde EA7 Emporio Armani Milan yenilgisi sonrası 11. basamağa düştü.

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