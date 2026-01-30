Fenerbahçe Avrupa Ligi Play-Off’ta Kiminle Eşleşti? Fenerbahçe Avrupa Ligi Maçı Ne Zaman, Kiminle?

UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasının tamamlanmasıyla birlikte gözler play-off eşleşmelerine çevrildi. Türk futbolunun Avrupa’daki en önemli temsilcilerinden biri olan Fenerbahçe’nin, son 16 play-off turundaki rakibi ve maç takvimi futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. “Sarı-lacivertliler Avrupa Ligi’nde kiminle oynayacak?”, “Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman?” gibi sorular, Google’da en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ’NDE PLAY-OFF OYNAYACAK MI?

36 takımlı yeni lig formatıyla oynanan UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşaması, 8. hafta maçlarıyla sona erdi. Fenerbahçe, lig etabını 12 puanla 19. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdırdı. Bu dereceyle sarı-lacivertliler, doğrudan son 16’ya kalan ilk 8 takım arasına giremedi ancak play-off bileti almayı başardı.

Fenerbahçe’nin Lig Aşamasındaki Performansı

Fenerbahçe, lig aşamasında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 10 gol atan temsilcimiz, kalesinde ise 7 gol gördü. Toplanan 12 puan, play-off turu için yeterli oldu.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PLAY-OFF’TA KİMİNLE EŞLEŞTİ?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapıldı. Kura çekimi öncesinde Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri Nottingham Forest ve Viktoria Plzen olarak öne çıkıyordu.

Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakibi netleşti. Sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest ile eşleşti.

FENERBAHÇE – NOTTİNGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu maç programı belli oldu.

İlk maç: 19 Şubat – İstanbul

19 Şubat – İstanbul Rövanş maçı: 26 Şubat – İngiltere

İlk karşılaşmanın İstanbul’da oynanacak olması, Fenerbahçe için önemli bir avantaj olarak görülüyor. Rövanş mücadelesi ise İngiltere’de, Nottingham Forest’ın sahasında oynanacak.

FENERBAHÇE’NİN AVRUPA LİGİ’NDEKİ MAÇ SONUÇLARI

Sarı-lacivertlilerin lig aşamasında aldığı sonuçlar şu şekilde oldu:

Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-1 Nice

Fenerbahçe 1-0 Stuttgart

Viktoria Plzen 0-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-1 Ferencvaros

Brann 0-4 Fenerbahçe

Fenerbahçe 0-1 Aston Villa

FCSB 1-1 Fenerbahçe

NOTTİNGHAM FOREST’IN AVRUPA LİGİ PERFORMANSI

Premier Lig’de geçtiğimiz sezonu 7. sırada tamamlayan Nottingham Forest, bu sezon Avrupa Ligi’nde dikkat çeken bir performans sergiledi. İngiliz ekibi, lig aşamasında oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 14 puan topladı ve 13. sırada yer aldı.

Nottingham Forest’ın Aldığı Sonuçlar

Real Betis 2-2 Nottingham Forest

Nottingham Forest 2-3 Midtjylland

Nottingham Forest 2-0 Porto

Sturm Graz 0-0 Nottingham Forest

Nottingham Forest 3-0 Malmö

Utrecht 1-2 Nottingham Forest

Braga 1-0 Nottingham Forest

Nottingham Forest 4-0 Ferencvaros

Nottingham Forest, lig aşamasında 15 gol atarken kalesinde 7 gol gördü. Bu istatistikler, Fenerbahçe – Nottingham Forest eşleşmesinin oldukça zorlu geçeceğini gösteriyor.

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE DOĞRUDAN SON 16’YA KALAN TAKIMLAR

Lig etabını ilk 8’de tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselen takımlar şu şekilde sıralandı:

Lyon

Aston Villa

Midtjylland

Real Betis

Porto

Braga

Freiburg

Roma

Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off’ta kiminle oynuyor?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile eşleşti.

Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman?

Fenerbahçe – Nottingham Forest eşleşmesinin ilk maçı 19 Şubat’ta İstanbul’da, rövanşı ise 26 Şubat’ta İngiltere’de oynanacak.

Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada bitirdi?

Sarı-lacivertliler, lig aşamasını 12 puanla 19. sırada tamamladı.

Fenerbahçe turu geçerse ne olacak?

Fenerbahçe, Nottingham Forest’ı elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna yükselerek yoluna devam edecek.