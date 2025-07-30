Fenerbahçe, Avrupa maçlarında giyeceği Chobani sponsorluğundaki formaları tanıttı

Fenerbahçe'nin Chobani sponsorluğundaki yeni formaları tanıtıldı.

Fenerbahçe ile gıda markası Chobani arasında, stadyum isim hakkı ve Futbol A Takımının Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorluğunu kapsayan anlaşmanın resmi imzaları atıldı.

İmza töreninde düzenlenen ortak basın toplantısına Chobani markasının sahibi Hamdi Ulukaya ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç katıldı.

"HER NOKTADA FENERBAHÇE'NİN YANINDAYIZ"

Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya "Fenerbahçelilerin yol arkadaşıyız. Bundan ötesi yok. Chobani'nin desteği sadece tabela desteği değildir. Biz her noktada Fenerbahçe'nin yanındayız. Umarız ki, Fenerbahçemizin için çok güzel şeylerin de başlangıcı olur. Bu sezon içimde çok güzel hisler var. Beni de Fenerbahçeme ve ülkeme bu şekilde kucak açarak getirdiğiniz için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"YAPTIĞIM EN İRRASYONEL ŞEY BUDUR"

Chobani, "Fenerbahçe duygusal bir şey benim için. Dünyada yaptığım en irrasyonel şey budur. 15 milyon dolar, neyse kaç milyon euro ise. Ama yaptığım en güzel şey. Buna paha biçilmez" dedi.

Chobani grubuna teşekkür eden Ali Koç ise şöyle konuştu:

"Hamdi Ulukaya ile Davos'ta tanıştım. O zaman yönetici değildim. Telefonunda gösterdiği videoda çocukların Fenerbahçe formalı halleriydi. Beni çok etkilemişti. Chobani grubuna teşekkür ederim. Türkiye'de bir sponsorluk olarak en yüksek işbirliğidir. Stada ikinci kez sponsor ismi alıyoruz. Bu Avrupa'da yeni gelişen bir olay. Avrupa'da en yüksek anlaşmalardan birini yaptık. Chobani ve Adidas sayesinde rekor sponsorluğa imza attık."