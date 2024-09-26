Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle başladı: 2-1
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin açılış maçında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yi 2-1'lik skorla geçerek turnuvaya üç puanla başlangıç yaptı.
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yı ağırladı. Ülker Stadı'nda oynanan müsabakadan sarı lacivertliler 2-1 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Çağlar Söyüncü ile 82. dakikada Burgess kendi kalesine attı. Union SG'nin tek golünü 90+3. dakikada Sykes kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puan alarak başlarken Unios SG sıfır puanda kaldı.
Fenerbahçe ikinci hafta maçında deplasmanda Twente ile karşılaşacak.