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Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle başladı: 2-1

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin açılış maçında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yi 2-1'lik skorla geçerek turnuvaya üç puanla başlangıç yaptı.

Spor
  • 26.09.2024 21:44
  • Giriş: 26.09.2024 21:44
  • Güncelleme: 26.09.2024 21:51
Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle başladı: 2-1
AA

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yı ağırladı. Ülker Stadı'nda oynanan müsabakadan sarı lacivertliler 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Çağlar Söyüncü ile 82. dakikada Burgess kendi kalesine attı. Union SG'nin tek golünü 90+3. dakikada Sykes kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puan alarak başlarken Unios SG sıfır puanda kaldı.

Fenerbahçe ikinci hafta maçında deplasmanda Twente ile karşılaşacak.

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