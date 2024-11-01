Fenerbahçe-Az Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü müsabakasında Az Alkmaar karşılaşacak. Maça sayılı günler kala futbolseverlerin Fenerbahçe-Az Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündeme oturdu. Az Alkmaar ile tarihinde çokça kez karşılaşan Fenerbahçe maçı için Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz mi araştırması hız kazandı. Peki, Fenerbahçe-Az Alkamar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz mi? İşte ayrıntılar!

FENERBAHÇE-AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'ın bu sezonki dördüncü Avrupa maçı olacak olan Fenerbahçe-Az Alkmaar UEFA Avrupa Ligi maçı 7 Kasım Perşembe TSİ ile 23:00'da oynanmaya başlanacak.

FENERBAHÇE-AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Hollanda'da AFAS Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Az Alkmaar maçı TRT 1 ve tabii kanallarından şifresiz naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ 2024-2025 FİKSTÜRÜ

Az Alkmaar maçı sonrası Avrupa Ligi'nde 4. haftayı geride bırakacak olan Fenerbahçe'ın 2024-2025 fikstürü içinde kalan maçları şu şekilde:

7 Kasım: AZ Alkmaar-Fenerbahçe

28 Kasım: Slavia Prag-Fenerbahçe

11 Aralık: Fenerbahçe-Athletic Bilbao

23 Ocak: Fenerbahçe-Lyon

30 Ocak: Midtyjalland-Fenerbahçe

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Fenerbahçe'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: