Fenerbahçe-Az Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz mi?
Fenerbahçe-Az Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda araştırmaları maça sayılı anlar kala hız kazandı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü maçı deplasmanda Az Alkmaar ile oynayacak. Fenerbahçe'ın UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayınlanacağı kanal belli olmasının ardından ise Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz mi sorusu gündemde. Peki, Fenerbahçe-Az Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz mi? İşte detaylar!
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü müsabakasında Az Alkmaar karşılaşacak. Maça sayılı günler kala futbolseverlerin Fenerbahçe-Az Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündeme oturdu. Az Alkmaar ile tarihinde çokça kez karşılaşan Fenerbahçe maçı için Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz mi araştırması hız kazandı. Peki, Fenerbahçe-Az Alkamar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz mi? İşte ayrıntılar!
FENERBAHÇE-AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe'ın bu sezonki dördüncü Avrupa maçı olacak olan Fenerbahçe-Az Alkmaar UEFA Avrupa Ligi maçı 7 Kasım Perşembe TSİ ile 23:00'da oynanmaya başlanacak.
FENERBAHÇE-AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Hollanda'da AFAS Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Az Alkmaar maçı TRT 1 ve tabii kanallarından şifresiz naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ 2024-2025 FİKSTÜRÜ
Az Alkmaar maçı sonrası Avrupa Ligi'nde 4. haftayı geride bırakacak olan Fenerbahçe'ın 2024-2025 fikstürü içinde kalan maçları şu şekilde:
7 Kasım: AZ Alkmaar-Fenerbahçe
28 Kasım: Slavia Prag-Fenerbahçe
11 Aralık: Fenerbahçe-Athletic Bilbao
23 Ocak: Fenerbahçe-Lyon
30 Ocak: Midtyjalland-Fenerbahçe
FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU
Fenerbahçe'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
- Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin
- Savunma: Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao
- Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymański,
- Forvet: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin