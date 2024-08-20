Fenerbahçe, Balıkesirspor'dan Arda İbrahim Akgün'ü transfer etti
Fenerbahçe, Balıkesirspor'dan Arda İbrahim Akgün'ü transfer etti.
Kaynak: DHA
Fenerbahçe, 3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor'dan 17 yaşındaki kanat oyuncusu Arda İbrahim Akgün'ü 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Balıkesirspor’dan kadrosuna kattığı genç oyuncu Arda İbrahim Akgün ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Arda İbrahim Akgün’e çubuklu formamızla nice başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.
Ailemize hoş geldin Arda İbrahim Akgün" ifadeleri kullanıldı.