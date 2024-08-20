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Fenerbahçe, Balıkesirspor'dan Arda İbrahim Akgün'ü transfer etti

Fenerbahçe, Balıkesirspor'dan Arda İbrahim Akgün'ü transfer etti.

Ajans Haberleri
  • 20.08.2024 20:28
  • Giriş: 20.08.2024 20:28
  • Güncelleme: 20.08.2024 20:29
Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Balıkesirspor'dan Arda İbrahim Akgün'ü transfer etti

Fenerbahçe, 3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor'dan 17 yaşındaki kanat oyuncusu Arda İbrahim Akgün'ü 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Balıkesirspor’dan kadrosuna kattığı genç oyuncu Arda İbrahim Akgün ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Arda İbrahim Akgün’e çubuklu formamızla nice başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.

Ailemize hoş geldin Arda İbrahim Akgün" ifadeleri kullanıldı.

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