Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkıyor

Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği anlaşmasından bugün itibarıyla çıkması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulüp yaklaşık 65 milyon euro ödeyerek anlaşmadan çıkacak.

3-4-3'ten Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre kulüp bu anlaşmayı kısa sürede duyuracak.

Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar daha önce Bankalar Birliği anlaşmasıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

HEDEF OLARAK OCAK AYI GÖSTERİLMİŞTİ

"Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hedefimiz nettir: Sportif başarının yanısıra; finansal özgürlük, sürdürülebilir yapı ve kalıcı gelirler.

Ocak 2026’da Bankalar Birliği’nden çıkıyoruz. Ataşehir ve Kayışdağı projeleriyle Fenerbahçemizin yarınlarını güvence altına alıyoruz. Sponsorluk gelirlerimizi sürdürülebilir şekilde artırıyoruz.

Yeni projelerle kulübümüze uzun vadeli ek gelirler kazandırıyoruz. Tüm detaylar Ocak ayı sonunda Yüksek Divan Kurulu’nda, Başkanımız Sayın Sadettin Saran ve yönetimi tarafından, camiamızla tam şeffaflıkla paylaşılacaktır."