Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıktı

Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği anlaşmasından bugün itibarıyla çıkması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulüp yaklaşık 65 milyon euro ödeyerek anlaşmadan çıktı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bankalar Birliği Sürecine İlişkin Bilgilendirme Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır.

Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir.

Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan, herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz."