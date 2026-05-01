Fenerbahçe - Başakşehir Maçı Hangi Gün ve Saat Kaçta? İdeal 11'ler

Fenerbahçe - Başakşehir maçı için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, sahasında Başakşehir’i konuk edecek.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç Fenerbahçe - RAMS Başakşehir Tarih 2 Mayıs 2026 Saat 20.00 Stadyum Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada hakem olarak Oğuzhan Aksu görev yapacak. Mücadelede yardımcı hakemler Anıl Usta ve Gökhan Barcın olacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Gürcan Hasova üstlenecek.

FENERBAHÇE İDEAL 11'İ

Fenerbahçe’nin ideal 11’i 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkacak.

Bölge Oyuncular Kaleci Mert Defans A. Brown, J. Oosterwolde, M. Skriniar, N. Semedo Orta Saha M. Guendouzi, N. Kante Hücum Hattı M. Aktürkoğlu, A. Talisca, N. Dorgeles Forvet S. Cherif

BAŞAKŞEHİR İDEAL 11'İ

Teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki RAMS Başakşehir’in ideal 11’i de 4-2-3-1 dizilişiyle sahada olacak.

Bölge Oyuncular Kaleci M. Şengezer Defans K. Karataş, O. Ba, L. Duarte, Ö. Şahiner Orta Saha U. Güneş, O. Kemen Hücum Hattı A. Harit, E. Shomurodov, Y. Sarı Forvet B. Yıldırım

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Sıra Takım O Averaj Puan 1 Galatasaray 31 72:23 74 2 Fenerbahçe 31 68:33 67 3 Trabzonspor 31 58:34 65 4 Beşiktaş 31 54:36 56 5 Başakşehir 31 52:31 51

MAÇIN ÖNEMİ

Fenerbahçe, 31 maç sonunda 67 puanla ikinci sırada yer alıyor. Başakşehir ise 51 puanla beşinci basamakta bulunuyor. Bu nedenle mücadele, hem zirve takibi hem de üst sıralar açısından büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı, 2 Mayıs 2026 saat 20.00'de Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Oğuzhan Aksu'nun yöneteceği karşılaşmada Fenerbahçe zirve yarışını sürdürmek, Başakşehir ise üst sıralardaki yerini güçlendirmek için sahaya çıkacak.