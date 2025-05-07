Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda oynayacağı Rams Başakşehir maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman salonda gerçekleştirilen core hareketleriyle başladı. Sahada ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışmaları yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Jayden Oosterwolde takımla yapılan çalışmanın tamamında yer aldı.

Ligde son 2 maçta kadroda olmayan Allan Saint-Maximin’in tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.