Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’de 3’üncü haftanın erteleme karşılaşmasında yarın sahasında Başakşehir’i konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyucular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından Can Bartu Tesisleri’nde kampa girdi.