Fenerbahçe - Başakşehir maçının VAR’ı Erkan Özdamar

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Özdamar oldu.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00’da Başakşehir’i konuk edecek. Hakem Ozan Ergün’ün yöneteceği karşılaşmada İbrahim Çağlar Uyarcan ile Serkan Olguncan yardımcılıklarını yapacak. Maçın 4. hakemi Reşat Onur Coşkunses olacak.

Mücadelede VAR’da Erkan Özdamar, AVAR’da da İbrahim Bozbey görev yapacak.