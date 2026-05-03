Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk: "Mehmet Ali Aydınlar bana aday olmadığını söyledi"

Fenerbahçe’de seçim süreci hareketlenmeye başladı. Başkan adaylarından Barış Göktürk, basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Göktürk, bir diğer aday Mehmet Ali Aydınlar ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

"3 SAAT SÜREN GÖRÜŞME"

Aydınlar’ın kendisini arayarak ortak liste oluşturma teklifinde bulunduğunu söyleyen Göktürk, “Birkaç gün önce beni aradı ve birlikte hareket etmemizi istedi. Üç saat süren bir görüşme yaptık. Kendisine ‘Adaysan açıkça söyle, ona göre konuşalım’ dedim. Aday olmadığını ifade etti” dedi.

Aydınlar’a yönelik eleştirilerde de bulunan Göktürk, geçmişteki süreçlere atıf yaparak şunları söyledi:

“3 Temmuz’da yaşananlardan dolayı Fenerbahçe’ye karşı sorumluluğu olduğunu söyledim. Sponsorluk konusu da tartışılıyor; aynı dönemde Galatasaray’a da destek verildiğini biliyoruz”

Göktürk ayrıca, listesinde yer alan Metin Şen ile yolların ayrılmasına da değindi. Bu süreçte kendisine Aydınlar ile birleşmesi yönünde telkinler yapıldığını belirten Göktürk, “Başkanvekilliği önerildi ancak bu benim için uygun bir durum değildi” diye konuştu.