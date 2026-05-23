Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi: Teknik direktörü seçimden önce açıklayacağız

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, yönetim kurulu listesinde yer alan isimleri tanıttı.

Faruk Ilgaz Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Safi, "Benim hayalimdeki yönetim burada. Hepsine teşekkür ediyorum. Tanışma toplantımıza hoş geldiniz. Gerek bugün bu masada oturanlarla gerekse gölgede kalarak canla başla çalışanlarla bizler için çok kıymetli Fenerbahçe yöneticiliği için yola çıktık. Şanlı Fenerbahçe'yi yeniden hak ettiği noktalara taşımak için 'Şampiyon Fenerbahçem ne istersen iste benden.' dedik. Bu yolculukta daha önceden tanıdığım kıymetli isimlerin desteğiyle şevkim arttı, bana güç verdiler" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör konusunda görüşmelerinin devam ettiğini aktaran Safi, “Ben Türkiye Ligi’ni bilen hocayla çalışacağım derken aslında çok net fikrimi söyledim. Onunla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Ben hâlâ aynı yerdeyim. Fenerbahçe, Türkiye Ligi’ni bilen hocayla ligi kazanabilir. Hiç Türkiye Ligi’ni bilemeyen hocayla başlasanız 5-6 puan geri düşebiliyorsunuz. Fikstür ve Türkiye Ligi’ni bilen hoca önemli. Seçimden önce açıklayacağız” dedi.

AZİZ YILDIRIM'A YANIT

Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısıyla ilgili konuşan Safi, “Bu soruyu 2018’den beri keşke sayın başkana sorsaydınız. Bu kardeşiniz Galatasaray maçı öncesi mevcut yönetime destek oldu. Fenerbahçe sevgisi, başkan olsan da olmasan da hep üst akıldır. Her yerde destek olur, her yerde seversin. Sevgili başkanım keşke 2018’den beri bu çağrıyı her gün yapsaydı. O günden beri desteğini yapmayan, bana neden destek olmadı, elimi sıkmadı. Kişinin kendine yaptığı ayıbı kimse yapamaz” ifadelerini kullandı.