Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir maçı öncesinde takımla bir araya geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde futbol takımıyla bir araya geldi.

Başakşehir maçı öncesi takımla toplantı yapan başkan Ali Koç, futbolculara hitaben yaptığı konuşmasında birlik olmanın ve kenetlenmenin önemine vurgu yaptı. Galibiyete olan inancını dile getiren Ali Koç, futbolculara başarılar diledi.

"KAYBEDİLMİŞ HİÇBİR ŞEY YOK"

Başkan Ali Koç konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Futbol çok dinamik, bir haftada nereden nereye geldik. Canınızı sıkmayın. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Kaybedilmiş en büyük şey moral. O moralleri de siz toplayacaksınız, iki tane galibiyet alacaksınız. Pazar günü başlayacak bu. Bir haftada nasıl biz bulutlardan yere indiysek aynı şey başkalarına da olacak. Sizlerden tek ricam birlik ve beraberlik. Şikayet mikayet yok, birlik beraberlik, takım olma zamanı. UEFA'da play-off'a kalacağız, sene sonunda da şampiyon olacağız. Olmamamız için hiç bir sebep yok. O yüzden bir birinize kenetlenin, sarılın ve motive edin."

Başkanımız Ali Y. Koç, RAMS Başakşehir maçımız öncesinde Futbol Takımımızla toplantı yaptı. pic.twitter.com/jyByDE3dlv — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 13, 2024

Sarı-lacivertli ekip, 15 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Başakşehir'i konuk edecek.

Fenerbahçe son iki maçında ligde Beşiktaş'da deplasmanda 1-0, Avrupa Ligi'nde ise kendi sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybetti.

Athletic Bilbao maçının ardından yönetim kurulunu istifaya çağıran Fenerbahçeli taraftarlar, eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar yapmışlardı.