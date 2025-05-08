Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: İmza toplanıp kongre yapılırsa aday olmam

Fenerbahçe'de futboldaki kötü sonuçların ardından taraftar yönetimini istifaya davet ederken olağanüstü seçimli kongre için imza kampanyası düzenleniyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Taraftarın öfkesini anladığını belirten Koç, "Yüksek Divan Kurulu'nda bundan sonraki süreç için söylediklerimizin arkasındayız. Dünyanın en büyük spor kulübü anlayışını aynen devam ettirdik, üstüne koyarak da gittik. Bunun için Aziz Başkan'a da bir taraftar olarak teşekkür etmek istiyorum. "İstediğiniz kadar mali açıdan bağımsız olun, bütün amatör maçlarda başarı üstü başarı koy, Olimpiyatlara her seferinde sporcu yolla, futbolda başarı gelmeyince etki yaratmıyor. Haklıdır. Tepkileri, eleştirileri, nefret noktasına kadar gitmesini anlayışla karşılamamız gerekiyor. Taraftarın öfkesi çok çünkü beklentisi çok" dedi.

İmza kampanyası hakkında konuşan Koç, "Ben istifa etmeyi doğru bulmuyorum. İmza kampanyası var. Devam edin, haktır, saygı duyulmalıdır. Bu kadar olaydan sonra bizi onur kırıcı şekilde camiamız yollamak istiyorsa bu da kaderde varmış deriz. Mali bağımsızlık konusunda tertemiz bir kulüp bırakmadan gitmek istemiyorum. Buna da hakkım olduğunu düşünüyorum. Benim Fenerbahçe'den alacağım yok, şampiyonluk borcum var" diye konuştu.

Ali Koç, imza toplanıp seçime gidilmesi halinde aday olmayacağını ifade etti.