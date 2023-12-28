Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa'yı kazanacaklarına inanıyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Suudi Arabistan'da yarın oynanacak Turkcell Süper Kupası'nı kazanmak istediklerini belirtti.

Başkent Riyad'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde FB TV'ye açıklamalarda bulunan başkan Ali Koç, Suudi Arabistan'a A takımın yanı sıra 19 yaş altı takımının da gittiğinin altını çizdi.

Yönetim olarak da takımla birlikte olduklarını dile getiren Koç, "İnşallah Allah’ın izniyle başarılı olup, kupayı alıp gelmek istiyoruz. Her final oynayan takım gibi iştahlıyız, arzuluyuz, umutluyuz. İyi olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.