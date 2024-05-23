Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetim kurulu listesi ortaya çıktı
Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden adaylığını açıklayan Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde medya patronu Acun Ilıcalı da yer aldı.
Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 2024-2027 dönemine ilişkin yönetim kurulu adayları listesi ortaya çıktı.
Ali Koç'un listesinde medya patronu ve Hull City takımının sahibi Acun Ilıcalı da yer aldı.
Öte yandan mevcut yönetimde yer alan Erol Bilecik, Burhan Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Kemal Danabaş gibi isimler yeni listede de yer alıyor.
Ali Koç'un yönetim kurulu listesi şöyle:
>> Erol Bilecik
>> Burhan Kızılhan
>> Sertaç Komsuoğlu
>> Acun Ilıcalı
>> Ahmet Ketenci
>> Alper Alpoğlu
>> Cenk Öztanık
>> Eren Dişli
>> Ergun Özen
>> Esin Güral Argat
>> Fethi Pekin
>> Hakan Safi
>> Hamdi Akın
>> Hulusi Belgü
>> Hüseyin Bozkurt
>> Kemal Danabaş
>> Mehmet Dereli
>> Nedim Keçeli
>> Özgür Özaktaç
>> Rıfat Perahya
>> Selma Rodopman