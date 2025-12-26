Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan 'dolandırıcılık' açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Söz konusu mesajların gönderildiği numaralarla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını belirten Saran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Adımı kullanarak bazı kişi veya kişiler tarafından dolandırıcılık amaçlı SMS'ler gönderilmesi üzerine işbu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. Bu mesajlara kesinklikle itibar edilmemesini önemle rica ederim.

Söz konusu SMS'lerin gönderildiği cep telefonu numaraları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yasal suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”