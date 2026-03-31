Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi: Kulüpten açıklama

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kulüp binasına giderken trafik kazası geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre Saran, evinden stada hareket ederken E-5 üzerinde trafik kazası geçirdi.

Saran ve şoförünün durumunun iyi olduğu, araçta ise hasar meydana geldiği aktarıldı.

TOPLANTIYA KATILDI

Başkan Saran'ın kazanın ardından bacağında, kolunda ve boynunda morluklar oluştuğu bildirildi.

Saran'ın vücudunda ağrı olmasına rağmen kulüp binasına gittiği, yöneticilerle yapılan toplantıya katıldığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Kazayla ilgili Fenerbahçe'nin resmi hesabından kamuoyuna açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanımız Sadettin Saran, bugün kulübümüze geliş esnasında bir trafik kazası geçirmiştir.

Başkanımız, araç sürücüsü ve kazaya karışan diğer araçta bulunan kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

Başkanımız şu anda kulübümüzde olup programına planlandığı şekilde devam etmektedir. Kazadan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"