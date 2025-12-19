Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında, 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Saran'ın evinde polis ekiplerinin arama yaptığı öğrenildi.

YURTDIŞINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Gazeteci Barış Terkoğlu, sosyal medya paylaşımı yaparak "Olayı sormak için aradığım Sadettin Saran’a yakın kaynaklar, Fenerbahçe’nin transfer görüşmeleri için Saran’ın yurtdışında olduğunu, ülkeye dönüp ifade vermeye gideceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

GECE DÖNMESİ BEKLENİYOR

Sports Digitale'in bildirdiğine göre, Sadettin Saran'ın gece 02.00'de İstanbul'da olması bekleniyor.