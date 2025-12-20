Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran yurtdışı yasağıyla serbest kaldı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Saran'ın ifadesinin alınmasına 11.05 civarında başlandı.

3 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Saran'a şu suçlamalar yöneltildi: Uyuşturucu madde kullanmak, uyuşturucu madde temin etmek, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak. 13.15 civarında ifade işlemeri tamamlanan Kan ve saç örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Saran 14.30 civarı Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Örnekleri veren Saran Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

Adli Tıp'ta saç ve kan örneği veren yeniden adliyeye getirildihttps://t.co/rVaw7xx62M pic.twitter.com/Uq9cGW46vw — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) December 20, 2025

Saran daha sonra yeniden Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Yurtdışına çıkış şeklinde adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi. Saran hakimlikten serbest bırakıldı.

Transfer görüşmeleri yapmak için yurtdışında olan Saran 01.10'da Türkiye'ye dönmüştü.

Saran'ı havalimanında karşılayan taraftarlar, ''Dik dur eğilme Fenerbahçe seninle'' sloganları atarken, kısa bir açıklama yapan Saran kendisine destek veren taraftarlara teşekkür etmişti.