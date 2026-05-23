Fenerbahçe Başkanlık Seçimi Ne Zaman? Fenerbahçe Olağanüstü Kongre Ne Zaman Toplanacak?

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul süreci resmen başladı. Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık seçiminin hangi tarihte yapılacağı, kongrenin nerede toplanacağı ve aday listelerinde kimlerin yer aldığı merak ediliyor. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu’nun 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, ilk olarak 29-30 Mayıs 2026 tarihlerinde saat 10.00’da yapılacak.

Ancak ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde kongre, aynı gündemle 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu nedenle Fenerbahçe başkanlık seçiminin, çoğunluk şartı aranmaksızın 6-7 Haziran 2026’da yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE OLAĞANÜSTÜ KONGRE NEREDE YAPILACAK?

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Kadıköy’de yapılacak. Toplantı adresi olarak Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi Kapı No:3A ve No:5, Kadıköy/İstanbul gösterildi.

Kongre, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE KONGRE TAKVİMİ

Toplantı Tarih Saat Durum İlk Genel Kurul 29-30 Mayıs 2026 10.00 Yeterli çoğunluk aranacak İkinci Genel Kurul 6-7 Haziran 2026 10.00 Çoğunluk aranmaksızın yapılacak

FENERBAHÇE GENEL KURULU’NA KAÇ ÜYE KATILABİLECEK?

Genel Kurul’a katılma hakkı olan üye tam sayısı 44.741 olarak açıklandı. Kongreye katılacak üyeler, giriş kartlarını soyadlarına göre belirlenen müracaat masalarından alabilecek.

Üyeler, kimlik kartlarıyla başvurarak listelerdeki isimlerinin karşısına imza attıktan sonra giriş kartlarını teslim alabilecek.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Fenerbahçe başkanlık seçimi için şu an iki aday öne çıkıyor: Aziz Yıldırım ve Hakan Safi. Her iki adayın yönetim kurulu listeleri de belli oldu.

AZİZ YILDIRIM’IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asil Üyeler

Barış Göktürk

Mahmut Nedim Uslu

Nihat Özbağı

Mustafa Çağlar

Ahmet Önder Fırat

Cihan Kamer

Fatih Öztürk

Batuhan Özdemir

Tanju Kaya

Murat İman

Özgür Peker

Yusuf Buğra Tanık

Mehmet Aydın

Mehmet Selim Kosif

Yedek Üyeler

Fatih Aslan

Volkan Akan

Mustafa Aydın Acun

Barış Karagöz

Savaş Adalet

Demre İşcan

Yasemin Babayiğit

HAKAN SAFİ’NİN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asil Üyeler

Ali Aytemiz

Metin Doğan

Agah Rüşen Çetin

Metin Sipahioğlu

Dağlarca Çağlar

Rahmi Mertay Türk

Mustafa Ömer Topbaş

Özgür Özaktaç

Atakan Altınbaş

Orhan Turan

Selahattin Süleymanoğlu

Ogün Doğan

Şanser Özyıldırım

Taha Gökberk Doğan

Yedek Üyeler

Esra Öztürk Çilingir

Ahmet Bulut

Ahmet Murat Emanetoğlu

Ertuğrul Eren Ergen

Barış Öztürk

Mustafa Enes Yıldırım

Aras Bağ

FENERBAHÇE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu iki günlük programla yapılacak. İlk gün faaliyet raporları, denetim kurulu raporları, ibra süreçleri, aday konuşmaları ve sandık kurullarıyla ilgili gündem maddeleri ele alınacak.

İkinci gün ise seçim gerçekleştirilecek. Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri belirlenecek. Ardından seçim sonuçları açıklanacak ve genel kurul kapanacak.

ADAYLIK BAŞVURUSU İÇİN SON TARİH

Fenerbahçe tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri için adaylık başvuruları dün itibariyle sona erdi.

