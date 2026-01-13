Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe, Basket Landes deplasmanında

Euroleague ikinci tur üçüncü karşılaşmasında Fenerbahçe ile Basket Landes karşılaşacak. François Mitterrand Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak.

Spor
  • 13.01.2026 11:00
  • Giriş: 13.01.2026 11:00
  • Güncelleme: 13.01.2026 11:03
Kaynak: Spor Servisi
Fenerbahçe, Basket Landes deplasmanında
Fenerbahçe, son maçında Galatasaray'ı mağlup ederek Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. AA

Fenerbahçe, Euroleague ikinci tur üçüncü maçında yarın deplasmanda Fransa takımı Basket Landes ile mücadele edecek.

Mond de Marsan şehrindeki François Mitterrand Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak.

SARI-LACİVERTLİLER 6'DA 6 YAPTI

Organizasyonun ilk turunda C Grubu'nu 6'da 6 yaparak tamamlayan sarı-laciverti takım, ikinci turda mücadele ettiği F Grubu'ndaki iki maçını da kazadı.

Grup lideri Fenerbahçe, ikinci turda 2 maçta birer galibiyet ve yenilgisi bulunan Fransız temsilcisini yenerek namağlup ünvanını sürdürmeye çalışacak.

BirGün'e Abone Ol