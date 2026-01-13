Fenerbahçe, Basket Landes deplasmanında
Euroleague ikinci tur üçüncü karşılaşmasında Fenerbahçe ile Basket Landes karşılaşacak. François Mitterrand Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak.
Kaynak: Spor Servisi
Fenerbahçe, Euroleague ikinci tur üçüncü maçında yarın deplasmanda Fransa takımı Basket Landes ile mücadele edecek.
Mond de Marsan şehrindeki François Mitterrand Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak.
SARI-LACİVERTLİLER 6'DA 6 YAPTI
Organizasyonun ilk turunda C Grubu'nu 6'da 6 yaparak tamamlayan sarı-laciverti takım, ikinci turda mücadele ettiği F Grubu'ndaki iki maçını da kazadı.
Grup lideri Fenerbahçe, ikinci turda 2 maçta birer galibiyet ve yenilgisi bulunan Fransız temsilcisini yenerek namağlup ünvanını sürdürmeye çalışacak.