Fenerbahçe Beko 2017 Kadrosu | EuroLeague Şampiyonu Tarihi Kadro

Türk basketbol tarihine altın harflerle yazılan Fenerbahçe Beko’nun 2017 EuroLeague zaferi, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da büyük yankı uyandırdı. 2016-17 sezonunda Fenerbahçe, İstanbul’un ev sahipliği yaptığı EuroLeague Final Four organizasyonunda tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa’nın en büyüğü oldu. Efsane kadrosu, teknik disiplini ve Zeljko Obradović yönetiminde sergilediği kusursuz performansla Fenerbahçe, Türk basketbolunun gururu haline geldi.

FENERBAHÇE BEKO’NUN 2016-17 EUROLEAGUE ZAFERİ

EuroLeague Dörtlü Final maçları 19 - 21 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul’da oynandı. Fenerbahçe, yarı finalde İspanya temsilcisi Real Madrid’i 84-75 mağlup ederek finale yükseldi. 21 Mayıs 2017’de ise Yunan ekibi Olympiakos’u 80-64 yenerek Türkiye’ye tarihindeki ilk EuroLeague kupasını kazandırdı. Bu zafer, Fenerbahçe’yi dönem itibariyle EuroLeague tarihinde şampiyon olan ilk Türk takımı yaptı.

FENERBAHÇE BEKO 2017 KADROSU (EUROLEAGUE ŞAMPİYONU)

İşte Fenerbahçe Beko’nun 2016-17 sezonunda Avrupa şampiyonluğuna ulaşan efsane kadrosu:

Oyuncu Pozisyon Uyruk Ek Bilgi Barış Hersek Uzun Forvet (UF) Türkiye - Ekpe Udoh Pivot (P) ABD Final Four MVP Ahmet Can Duran Pivot (P) Türkiye - Melih Mahmutoğlu (K) Şutör Gard (ŞG) Türkiye Takım Kaptanı Pero Antić Forvet / Pivot (F/P) Kuzey Makedonya - Bogdan Bogdanović Şutör Gard (ŞG) Sırbistan Final MVP Adayı Ahmet Düverioğlu Pivot (P) Ürdün / Türkiye - Anthony Bennett Uzun Forvet (UF) Kanada NBA kökenli Kostas Sloukas Gard (G) Yunanistan Playmaker Egehan Arna Kısa Forvet (KF) Türkiye - James Nunnally Kısa Forvet (KF) ABD Yordan Minchev (EL) Kısa Forvet (KF) Bulgaristan EuroLeague Genç Oyuncu Statüsü Berk Uğurlu Oyun Kurucu (OK) Türkiye - Jan Veselý Forvet / Pivot (F/P) Çekya Takımın enerjisi Nikola Kalinić Kısa Forvet (KF) Sırbistan Final performansıyla öne çıktı Bobby Dixon (CV) Oyun Kurucu (OK) Türkiye / ABD Çifte Vatandaş Luigi Datome Forvet (F) İtalya Takım liderlerinden

FENERBAHÇE BEKO’NUN EUROLEAGUE 2017 FİNAL FOUR YOLCULUĞU

Fenerbahçe, zorlu sezonu geride bırakırken, tecrübeli koç Zeljko Obradović liderliğinde takım oyununu mükemmel seviyeye taşıdı. Özellikle Bogdan Bogdanović ve Ekpe Udoh ikilisi final serisinde yıldızlaştı. Takımın sert savunması, hızlı hücum dönüşleri ve disiplinli set oyunlarıyla Fenerbahçe, Avrupa’nın dev kulüplerini tek tek eledi.

Final Four Sonuçları

Yarı Final: Fenerbahçe 84 – 75 Real Madrid (İspanya)

Final: Fenerbahçe 80 – 64 Olympiakos (Yunanistan)

TARİHİ BAŞARININ ANAHTAR OYUNCULARI

Ekpe Udoh: Turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Bogdan Bogdanović: Skorer performansıyla finalin en dikkat çeken ismi oldu.

Melih Mahmutoğlu: Takım kaptanı olarak liderlik rolünü üstlendi.

Jan Veselý: Savunmada fark yarattı, takımın temposunu belirledi.

Luigi Datome: Tecrübesiyle kritik anlarda sorumluluk aldı.

FENERBAHÇE’NİN EUROLEAGUE ZAFERİNİN ÖNEMİ

Bu zafer, yalnızca Fenerbahçe için değil, Türk basketbolu için de tarihi bir dönüm noktası oldu. Fenerbahçe, Avrupa’nın en büyük basketbol organizasyonunda kupa kaldıran ilk Türk takımı olarak tarihe geçti. Bu başarı, hem kulübün hem de Türkiye’nin uluslararası alanda prestijini artırdı.

Fenerbahçe Beko ilk kez EuroLeague’i hangi yıl kazandı?

Fenerbahçe, 2016-17 sezonunda EuroLeague şampiyonu oldu. Final maçı 21 Mayıs 2017’de İstanbul’da oynandı.

Fenerbahçe 2017 finalinde kimi yendi?

Fenerbahçe, finalde Yunanistan temsilcisi Olympiakos’u 80-64 yenerek şampiyon oldu.

Fenerbahçe’nin EuroLeague Final Four’da yarı finaldeki rakibi kimdi?

Yarı finalde İspanyol devi Real Madrid’i 84-75 mağlup etti.

2017 Fenerbahçe kadrosunda kimler vardı?

Melih Mahmutoğlu, Bogdan Bogdanović, Ekpe Udoh, Jan Veselý, Kostas Sloukas, Luigi Datome, Nikola Kalinić, Bobby Dixon ve daha birçok yıldız isim bu tarihi kadroda yer aldı.

Fenerbahçe’nin EuroLeague zaferindeki koçu kimdi?

Takımın başında Avrupa basketbolunun efsane ismi Zeljko Obradović bulunuyordu.

Fenerbahçe'nin kaç tane euroleague kupası var?

Fenerbahçe 2016/2017 ve 2024/2025 sezonlarında Euroleague kupasının sahibi olmıştır. Fernerbahçe'nin Euroleague kupa sayısı 2'dir.

Fenerbahçe Beko 2017 kadrosu, sadece bir takım değil, bir dönemin efsanesi oldu. EuroLeague şampiyonluğu, Türk basketbolunun Avrupa arenasındaki yükselişinin simgesi haline geldi. O yıl kazanılan kupa, sadece bir sportif başarı değil, aynı zamanda Türk spor tarihinin gurur kaynağı olarak hatırlanmaya devam ediyor.