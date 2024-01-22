Fenerbahçe Beko, Amine Noua ile 1 aylık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Beko, Fransız forvet oyuncusu Amine Noua’yı 1 aylığına kadrosuna kattığını açıkladı.

2023-24 sezonuna Hapoel Holon formasıyla başlayan Noua, Aralık ayında ise İtalyan ekibi Bertram Derthona Tortona’ya transfer oldu.

Fransız forvet, Holon formasıyla Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında bu sezon dört müsabakada forma giyerek 14.0 sayı, 6.8 ribaund ortalamaları tutturmuştu.

Noua, sezonuna devamında Tortona ile çıktığı dört Şampiyonlar Ligi maçında ise 2.5 sayı ve 2.5 ribaund ortalamaları yakaladı.